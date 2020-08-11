بالصور| وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
أدلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.
توافد عدد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.
وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.
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