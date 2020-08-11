بالصور.. مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد يتفقد انتخابات "الشيوخ" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

تفقد اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، يرافقه اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد اليوم الثلاثاء، لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وزار لجنتي مدرسة العقاد الثانوية وشجرة الدر الابتدائية بمدينة اسوان، للتأكد من إجراءات السلامة وانتظام عملية الاقتراع.

وأكد محافظ أسوان، توفير المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بسهولة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه جرى تجهيز 8 لجان عامة و 255 لجنة فرعية.