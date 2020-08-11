الثاني خلال أيّام، زلزال جديد يضرب الجزائر

سجل مركز رصد الزلازل بالجزائر اليوم، الاثنين 10 أوت 2020، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة ضربت ولاية ميلة. وحسب مركز رصد الزلازل، فقد تم تسجيل الهزة على الساعة 11 و31 دقيقة. وتم تحديد مركز الهزة على بعد 2 كم شمال شرق قرارم قوقة بولاية ميلة.

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