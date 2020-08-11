إنفجار لبنان / إستقالات بالجملة في صفوف نوّاب ووزراء وسفراء

إرتفع عدد نواب البرلمان اللبناني المستقيلين على خلفية الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، قبل أيام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة الآلاف، ليصل إلى 8 نواب بالإضافة إلى 3 وزراء، بعد إعلان وزيرة العدل اللبنانية استقالتها، الاثنين.

وكانت تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن، ثاني المسؤولين اللبنانيين الذين تقدموا باستقالاتهم، احتجاجا على ما وصفته بـ"الإهمال والسرقة والكذب" بعد النائب مروان حمادة.

وتقدم النائب هنري الحلو باستقالته من منصبه، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين 10 أوت 2020، فيما أعلن النواب إفرام نعمة، ومروان حمادة، وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال، وبولا يعقوبيان، بالإضافة إلى نواب حزب الكتائب، سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجا على طريقة إدارة الحكم في البلاد في أعقاب الانفجار.

وقدمت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، استقالتها من منصبها، الأحد، مقدمة اعتذارها للبنانين على "عدم تلبية طموحاتهم".

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وجاءت استقالة وزيرة الإعلام غداة احتجاجات شعبية حاشدة في بيروت، وشهدت الاحتجاجات التي خرجت باسم "يوم الحساب" مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، دميانوس قطار، الأحد، استقالته من منصبه، مُعتبرًا أن "تجاذبات عبثية" أدت إلى "انسداد أفق الحلول" للأزمات في بلاده.

وقال دميانوس قطار، في بيان بعنوان "نفسي حزينة حتى الموت"، إنه استقال "أمام هول الفاجعة، وانحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين".