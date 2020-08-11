وزير الخارجية يزور المستشفى الميداني المصرى في بيروت

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تفقد وزير الخارجية سامح شكري المستشفى الميداني المصري في بيروت خلال زيارته إلى لبنان، واطمأن شكري على سير العمل بالمستشفى الذييشمل ٦ عيادات رئيسية.
كما ثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادثالانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجاناً لكل من يحتاجها على أرض لبنان.
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