زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة فارس جنوب إيران.

وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء - مركز الهزة الأرضية في بلدة فراشبند على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، ووقت حدوثها الساعة 11 حسب التوقيت المحلي (6:30 بتوقيت جرينتش).

وتبعد بلدة فراشبند 180 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع هذه الهزة الأرضية.

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن عشر سنوات على مواطنين إيرانيين، أحدهما بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية، والآخر بتهمة التجسس

لصالح بريطانيا.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: "الحكم بالسجن عشر سنوات على مسعود مصاحب، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

وأضاف إسماعيلي: "مسعود صاحب قدم معلومات حول برنامجي إيران النووي والصاروخي وفي المجالين الطبي والنانوي إلى المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

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كما ذكر المتحدث أنه تم الحكم بالسجن عشر سنوات على المواطن الإيراني، شهرام شير خاني، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.