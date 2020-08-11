2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت إيران 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 2132 إصابة سجلتها أمس الإثنين.

جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331189 مصابًا، بينهم 3983 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18800 وفاة".

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 288620، فضلا عن إجراء 2.736.514 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 26إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز،

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خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن عشر سنوات على مواطنين إيرانيين، أحدهما بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية، والآخر بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: "الحكم بالسجن عشر سنوات على مسعود مصاحب، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

وأضاف إسماعيلي: "مسعود صاحب قدم معلومات حول برنامجي إيران النووي والصاروخي وفي المجالين الطبي والنانوي إلى المخابرات الإسرائيلية والألمانية".