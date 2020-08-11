الصحة العالمية تعلن عن موقفها من لقاح فيروس كورونا الروسي

أكدت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الثلاثاء، إنها تناقش مع السلطات الصحية الروسية عملية الاعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح فيروس كورونا المستجد المكتشف حديثًا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف يوم الثلاثاء: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات

السلامة والفعالية المطلوبة".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.

قال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، "تم اليوم صباحًا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

كما صرح الرئيس الروسي بأنه يأمل في

أن يبدأ الإنتاج الشامل للقاح، قائلًا "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الشامل لهذا الدواء في المستقبل القريب، وهو أمر مهم للغاية".

ولفت بوتين إلى أن إحدى ابنتيه جرى تطعيمها باللقاح، وقال "تم تطعيم إحدى ابنتي .. في الواقع، لقد شاركت في إحدى التجارب، وبعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، وفي اليوم التالي أعلى بقليل من 37 درجة مئوية، هذا كل شيء".. وأضاف بوتين "أعلم أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة"، مؤكدًا أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة.

