262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء تسجيل 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلي 62 ألفا 966 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم تسجيل تعافي 195 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56

ألفا 961 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات جراء الفيروس 358 حالة.

كشفت الملحق العمالى بالامارات حنان شاهين أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أصدرت قراراً جديداً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية الموجودين داخل الدولة مهلةً

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إضافية، اعتباراً من اليوم 11 أغسطس 2020 ولمدة شهر، بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من الغرامات كافة المترتبة خلال هذه الفترة.



وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الهيئة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.