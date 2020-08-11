أفغانستان تعيد فتح المدارس اعتبارًا من 21 أغسطس

وافق مجلس الوزراء الأفغانى على إعادة فتح المدارس اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى أفغانستان - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن المدارس الخاصة يجب أن تتبع لوائح الصحة والسلامة التي وضعتها وزارة الصحة العامة.



وبعد تفشي فيروس كورونا حول العالم وفي أفغانستان، أُغلقت

السلطات المراكز التعليمية لأشهر عدة وتأخرت البرامج التعليمية لنحو 6 شهور.



يُذكر أن عددًا قليلًا فقط من الجامعات الخاصة يمكنها متابعة عملياتها من خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت، إلا أن البقية لم تتمكن من ذلك بسبب الضرورات التكنولوجية وعدم وجود اتصالات إنترنت مستقرة في

المنازل.

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وأعلنت شرطة العاصمة الأفغانية أن شخصًا واحدًا على الأقل لقى مصرعه فيما أصيب اثنان آخران إثر وقوع انفجار استهدف حافلة في مدينة "كابول".



وقالت الشرطة في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء ،إن الانفجار وقع في منطقة "خيرخانا" بمدينة "كابول"، مشيرة إلى أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

ولم تشر الشرطة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، كما لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.