شفاء 731 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء 731 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 ألفا و759 حالة.
الحالات الـ731 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء
عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 64 ألفا و28 متعافيا.
وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 509 حالات من المصابين بالفيروس؛ ليرتفع بذلك
وأعلن الجيش الكويتي ، اليوم الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية مع العراق، بعد أن نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة بأن الحدود مستقرة وآمنة.
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