صور .. سامح شكري يزور المستشفى الميدانى المصرى ببيروت

زار وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء المستشفى الميدانى المصرى ببيروت. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - أن "⁧‫المستشفى الميداني المصري‬⁩ في ⁧‫بيروت..أحد أهم رموز الصداقة والتضامن بين مصر‬⁩ ولبنان منذ بدء عملها عام 2006، لاسيما خلال اللحظات العصيبة وآخرها عبر استقبال عدد من مصابي انفجار مرفأ بيروت". ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية. بيروت" سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ. Advertisements ومن المقرر أن يستهل وزير الخارجية لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت.

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