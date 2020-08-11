61 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

سجلت سنغافورة 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و353 حالة.

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، وفقًا لصحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن من بين الإصابات الجديدة حالتين محليتين، وثلاث حالات وافدة من الفلبين والهند.. أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى استقرار حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بالكورونا لأسباب أخرى بينما تعافى حتى الآن 49 ألفا و594 شخصا من الفيروس.

وقررت سنغافورة إلزام جميع المسافرين الوافدين إلى البلاد والذين ينفذون إخطار البقاء في المنزل لدى وصولهم في المرافق

المخصصة بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني قريبًا.

وقالت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش ووزارتا القوى العاملة والتعليم - في بيان مشترك أوردته صحيفة (سترايتس تايمز) السنغافورية يوم الاثنين الماضي - إن الأجهزة الإلكترونية تسمح للسلطات بمتابعةومراقبة أولئك الذين يلتزمون بالإجراءات بشكل أكثر فعالية، في ضوء رفع قيود السفر بشكل تدريجي.

واعتبارًا من 10 أغسطس، سيتعين على هؤلاء المسافرين ارتداء الجهاز طوال فترة الإقامة في المنزل لمدة 14 يومًا.