كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: التطورات في شرق البحر المتوسط "مقلقة للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط "مقلقة للغاية"،وحذر من تصاعد التوترات بين تركيا واليونان، اللتين تختلفان بشأن المطالبات المتداخلة بشأن الموارد الهيدروكربونية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي دوري ان "التطورات الأخيرة مقلقة للغاية."

وأضاف: "ما يجب القيام به هو الانخراط في حل جميع القضايا المفتوحة بما يتماشى مع مبادئ علاقات حسن الجوار والقانون الدولي والمشاركة الإيجابية".

وقد أرسلت تركيا سفينة مسح زلزالي لبدء العمل في منطقة متنازع عليها يوم الاثنين، في خطوة قالت اليونان إنها غير قانونية وأذكت التوترات. وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن المهمة الأخيرة بمثابة "تصعيد خطير جديد" وانها تكشف دور تركيا " في زعزعة الاستقرار".

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وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا يوم الخميس الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.

وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحري.

وتتمتع جمهورية قبرص باتفاقيات منطقة اقتصادية خالصة مع لبنان ومصر وإسرائيل، وهي مرتبطة بتنمية موارد الطاقة البحرية.