كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في هجوم للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن مواقع تركية، إصابة 3 أشخاص في هجوم للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي.

وكانت السلطات اليونانية، دعت اليوم لعقد اجتماع أوروبي عاجل على وقع العمليات التركية شرقي المتوسط.

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وفي وقت سابق، أعلنت البحرية التركية، أن سفينة تابعة لها ستجري عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، رافضة الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية.

وجاء ذلك عقب إدانة الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.