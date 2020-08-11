كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامية تطالب بالكشف عن الكثير من الخفايا حول شبكة حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إنه لا بد من لجنة تحقيق دولية لكشف الكثير من الخفايا عن شبكة حزب الله.

وأضافت الإعلامية اللبنانية، عبر تغريدة لها على "تويتر": "أنفاق تحت مرفأ بيروت انكشفت بعد الانفجار تابعة لحزب الله لتهريب السلاح والمتفجرات، لا بد من لجنة تحقيق دولية لكشف الكثير من الخفايا عن شبكة حزب الله المافياوية التي تنفذ مشاريع إيران في المنطقة".

سلطت صحيفة كيهان لندن المعارضة والناطقة بالفارسية، اليوم الاثنين، الضوء على شعارات اللبنانيين الرافضة لحضور حزب الله الموالي لإيران في المشهد السياسي بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

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وأوضحت الصحيفة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن المتظاهرين وصفوا مليشيا حزب الله اللبناني بالإرهابية بعد الانفجار المروع، الذي أسفر عن مقتل وإصابة وتشريد آلاف الأشخاص، ودمر الميناء البحري بالعاصمة اللبنانية.

وبدأت احتجاجات المتظاهرين بوقفة احتجاجية أمام مبني البرلمان وسط بيروت، حيث أطلقت قوات الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واشتبكت معهم.

وكانت الشعارات الرئيسية ضد الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث وجه لهما المتظاهرون اللوم كمتورطين رئيسين بانفجار مرفأ بيروت، وفق الصحيفة.