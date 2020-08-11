كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "أسوشيتد برس": توتر شديد بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظل التوتر مرتفعًا، اليوم الثلاثاء، بين اليونان وتركيا، وكلاهما لديه سفن حربية في شرق البحر المتوسط بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث لإجراء أبحاث زلزالية عن موارد الطاقة في منطقة تقول اليونان إنها على جرفها القاري.

وكانت قد أعلنت أنقرة يوم الاثنين أنه ستعمل سفينتها البحثية أوروك ريس وسفينتي دعم في البحر الأبيض المتوسط بين قبرص واليونان حتى 23 أغسطس. ووصلت السفينة إلى المنطقة صباح الاثنين، برفقة سفن حربية تركية.

وانتقدت اليونان القرار ووصفته بأنه عمل غير قانوني ينتهك حقوقها السيادية، قائلة إن سفينة الأبحاث التركية كانت داخل منطقة يغطيها الجرف القاري اليوناني. وقال مسؤولون إنه كانت هناك سفن حربية يونانية في المنطقة تراقب أوروك ريس، وأن الجيش في حالة تأهب.

وتزداد التوترات في العلاقات بين اليونان وتركيا حليفتا الناتو وجيرانهما، حيث كانتا على خلاف منذ عقود حول مجموعة متنوعة من القضايا. ووصل الاثنان إلى شفا الحرب ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات، بما في ذلك مرة واحدة حقوق التنقيب عن الحفر. وقد أدت الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي وخطط التنقيب عبر شرق البحر المتوسط إلى تجدد التوتر.

وقد أثار الاتفاق الذي وقعته اليونان مع مصر يوم الخميس الماضي لترسيم الحدود البحرية الثنائية والمناطق الاقتصادية الخالصة من أجل حقوق استغلال الموارد غضب أنقرة. ووقعت تركيا العام الماضي اتفاقا مماثلا مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، مما أثار غضبا في اليونان ومصر وقبرص، التي قالت إن الاتفاق ينتهك حقوقهم الاقتصادية في البحر المتوسط. وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق يعد انتهاكا للقانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي.

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يكمن جوهر المشكلة في كيفية حساب الجرف القاري لبلد ما، وما إذا كان ينبغي تضمين الجزر في الحساب. وتقول تركيا إنه لا ينبغي لهم ذلك، وهو موقف تقول اليونان إنه ينتهك القانون الدولي.

ومن جهته، تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، الثلاثاء، لإبلاغها بالوضع في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أفاد مكتبه. وكان من المقرر أن يتحدث أيضا مع رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثًا بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر أربع ساعات ليلة الاثنين، من أن تركيا لن تقصر جهود التنقيب البحرية على ساحلها المباشر، لكنها بدت تصالحية بخلاف ذلك.

وقال في خطاب متلفز "دعونا نجتمع معا كدول متوسطية.. دعونا نجد صيغة مقبولة للجميع، تحمي حقوق الجميع ".

وأضاف: "نحن دائما هناك ومستعدون لحل الخلافات بالحوار وعلى أساس عادل. سنواصل تنفيذ خططنا الخاصة في (شرق البحر المتوسط) وفي مجال الدبلوماسية حتى تسود الفطرة السليمة في هذا الصدد ".

