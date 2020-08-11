كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

Advertisements

أجرت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 30.6 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 241000 شخص.

وأصدرت منظمة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، روسبوتربنادزو، بيانًا رسميًا قالت فيه: "أجرينا أكثر من 30.6 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 241925 شخصا تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 298 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، عن أكثر من 284 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض إلى 19.1 مليون.

في الوقت نفسه، تم تسجيل 6565 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الفترة المحددة ، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 716.075.