كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تدين شخصين بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن إيران أدانت شخصين بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا.

وكانت إيران تسعى منذ سنوات بعيدة في فرض سيطرتها في القطر العربي، لتنفيذ مخططاتها الإرهابية هناك، وكانت البداية من لبنان في سبعينيات القرن الماضي بعدما تغلغلت حركة علمانية نشطة في الأوساط الشعبية اللبنانية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بدأ الشباب المسلم في لبنان بالتقسم بين الحركات، فبعضهم عمل داخل حركة "أمل"، وارتبطت مجموعات أخرى بحزب الدعوة الإسلامية، بجانب بعض المجموعات التي ربطتها علاقة مع شخصيات إيرانية كانت تنشط في بعض المناطق اللبنانية.