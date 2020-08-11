الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في الشمال تغلق مقرها بشكل جزئي بعد تأكيد إصابة 4 موظفين بـ”كورونا

قررت إدارة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في جهة الشمال، اليوم الثلاثاء، في طنجة، إغلاق مقرها بشكل جزئي، بعد تأكيد إصابة أربعة موظفين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مطلع لـ”اليوم 24″ أن إدارة الوكالة قررت الاحتفاظ بخمسة موظفين في مقرها، بينهم مدير الوكالة، والاكتفاء بالعمل عن بعد لباقي الموظفين، والمستخدمين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعقيم مرافق الوكالة، ومكاتب الموظفين مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية.

وكان الموظفون في الوكالة قد أخضعوا لتحاليل مخبرية، يوم السبت الماضي، إذ تبينت إصابة 4 منهم بالفيروس التاجي، ليتم نقلهم إلى المستشفيات المستقبلة لإصابات كورونا لتلقي العلاجات الضرورية وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.