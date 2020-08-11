روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا المستجد وبوتين: اجتاز جميع الاختبارات اللازمة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن بلاده طورت أول لقاح يوفر “مناعة مستدامة” ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته، نقلته وكالات الأنباء، إنه “هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد” في روسيا.

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.

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وفي السياق ذاته، قال أوليغ غريدنيف نائب وزير الصحة الروسي في تصريحات له: “العمل جار، حاليا، على إعداد كميات كبيرة من اللقاح”، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

يأتي الاعلان عن اللقاح اليوم، في الوقت الذي شهدت فيه روسيا ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة، خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 14725 حالة وفاة.