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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يصل إلى لبنان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، اليوم، في زيارة للبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن شكري توجه والوفد المرافق له، فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري، إلى القصر الجمهوري ليلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري بجولة ميدانية في المركز المصري الطبي في بيروت، كما سيلتقي رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورؤساء حكومة سابقين آخرين، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وسيعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب.
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