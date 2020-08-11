شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراء 64,110 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

Advertisements وكشفت الوزارة عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و195 حالة شفاء، مشيرة إلى حدوث حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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