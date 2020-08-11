شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. المشتركة تفشل محاولة حوثية لحفر واستحداث خنادق بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 أفشلت القوات المشتركة، محاولة لعناصر تابعة للمليشيات الحوثية، لحفر خنادق وانفاق عسكرية في مواقع سيطرتها شمال مديرية حيس جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن وحدات اللواء السابع عمالقة رصدت تحركات لعناصر حوثية حاولت حفر خنادق وانفاق من الجهة الشمالية لمدينة حيس. Advertisements وأضاف المصدر ان وحدات اللواء السابع عمالقة افشلت محاولة محاولة حفر الخنادق بضربات مباشرة أجبرت عناصر الحوثيين بالفرار وسط حالة من الذعر والتخبط. وتحاول عناصر مليشيات الحوثي استحداث متارس وحفر خنادق وبناء تحصينات عسكرية ضمن مساعيها التصعيدية المتناقضة مع الهدنة الأممية بالحديدة.

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