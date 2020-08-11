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82 ألف إجمالي إصابات كورونا بسلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 82050 إصابة والوفيات 533 والمتعافين 76720 لتصل نسبة التعافي إلى 5ر93%.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 458 وعدد المنومين في العناية المركزة 164.

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