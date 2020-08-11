شكرا لقرائتكم خبر عن 82 ألف إجمالي إصابات كورونا بسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 82050 إصابة والوفيات 533 والمتعافين 76720 لتصل نسبة التعافي إلى 5ر93%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 458 وعدد المنومين في العناية المركزة 164.
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