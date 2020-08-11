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تعافي731 حالة كورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 731 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 64759.

وأفادت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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