الصليب الأحمر اللبناني: العلاقات مع الإمارات إنسانية وتاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول الصليب الأحمر اللبناني إن العلاقات مع الإمارات إنسانية وتاريخية. إنسانية الإمارات عابرة للحدود والأديان.. جمع الشمل ومساعدات طبية

نجحت الإمارات العربية المتحدة في ربط اسمها بكل معاني الإنسانية والتسامح والتعايش، ليس فقط من خلال ترجمة كل ذلك إلى حقيقة وجود أبناء 200 جنسية على أراضيها يعيشون معا في مجتمع عادل يسوده القانون والمساواة، وإنما من خلال العديد من المواقف العابرة للحدود والقارات أيضا، وآخرها تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب اللبناني في ظل أزمة انفجار مرفأ بيروت.

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