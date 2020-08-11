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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات كورونا في روسيا للمرة الأولى منذ أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي إلى أقل من خمسة آلاف إصابة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا القول، اليوم، إنه سجل 4945 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 897599 مصاباً.
وقال المركز إن 130 شخصاً توفوا خلال اليوم الماضي من جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات في مختلف مناطق البلاد من جراء تفشي الوباء إلى 15131 حالة.
وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6494 شخصاً، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 703175 شخصاً، بينما لا يزال 179293 مصاباً يتلقون العلاج.
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