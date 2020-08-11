صحيفة: لبنان حزين ومنكوب ويعاني كثيراً ومن أوصله لهذه الدرجة معروف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أبو ظبي -الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤكد حرصها الأخوي على لبنان الشقيق وشعبه، وتعمل على التخفيف من الكارثة التي سببها انفجار مرفأ بيروت الكارثي، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو المواقف النبيلة التي يتم من خلالها السعي لتضميد جراء الشقيق المتعب، عبر إعلان التكفل بالفئات الضعيفة من أيتام ومن فقدوا المعيل من أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة، وإطلاق حملة وطنية لدعم الأشقاء وغير ذلك مما يرسخ أصالة المواقف الإماراتية الحريصة على الشقيق والتي تسعى للتخفيف من المعاناة التي يعيشها.

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وأكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، أن جميع الدول الحريصة على لبنان وأولها دولة الإمارات التي أكدت خلال مؤتمر المانحين أن خلاص لبنان يكمن قبل كل شيء بحصر السلاح في يد الدولة عبر تطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن والذي يحظر على أي مليشيا كانت امتلاك السلاح، لأن أي حالة ثانية معناها سلب الدولة كمؤسسات شرعية أهم ميزاتها وسلطاتها وهو ما لا يمكن القبول أو التسليم به تحت أي ظرف كان، ولا تستطيع أي دولة أن تكون كغيرها في حال بقيت أضعف من "حزب" أو كيان يعبر في كل مناسبة عن ولائه للخارج والعمل ضمن أجندات تدميرية تعادي أبسط مقومات استقرار وسلامة وأمن البلد.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن لبنان حزين ومنكوب ويعاني كثيراً ومن أوصله لهذه الدرجة معروف.. لبنان فعلاً يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد ونظام يكون عابراً للطوائف، لكن كل هذا يبقى هدفاً كبيراً يصعب تحقيقه في ظل وجود مليشيا كـ"حزب الله" الإرهابي المدجج بالسلاح غير الشرعي والذي يعمل لفرض أجندته بالقوة والتهديد.