مصر تعلن توفير جسراً جوياً للإغاثة وآخر بحرياً للإعمار في لبنان

أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل على تلبية أولويات لبنان في تلك المحنة، وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال شكري، لدى وصوله بيروت في زيارة تضامنية صباح اليوم الثلاثاء، إن مصر ستوفر جسراً جوياً للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وجسراً بحرياً لإعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته.

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وأضاف شكري: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة اللبنانية صباح اليوم، حيث التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بقصر بعبدا في بيروت.

وتأتي تلك الزيارة بعد أسبوع واحد من حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أسفر عن مقتل 163 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقاً لأرقام رسمية غير نهائية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.