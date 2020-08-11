سامح شكري يصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى لبنان، في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني، وذلك بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن سامح شكري وزير الخارجية، وصل منذ قليل إلى بيروت.

ونشر حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا ترصد وصول وزير الخارجية إلى بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي سامح شكري خلال زيارته كبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن شكري أكد في تصريحات له فور وصوله على "ضرورة العمل في هذه الفترة على أولويات الشعب اللبناني لمواجهة هذه الأزمة".

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وتأتي تلك الزيارة بعد أسبوع واحد من حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أسفر عن مقتل 163 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقاً لأرقام رسمية غير نهائية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وفي وقت سابق، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الوزير شكري حرص في كلمته خلال الاجتماع على تقديم تعازي شعب وحكومة مصر إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا التفجيرات المروعة التي شهدها مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس الجاري، داعيًا إلى تأكيد التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان خلال تلك اللحظات الصعبة.

وأضاف حافظ، أن الوزير أكد كذلك على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وبذْل مصر كل جهودها لتقديم الدعم اللازم على وجه السرعة لدعم الأشقاء في لبنان للتغلب على تبعات تلك التفجيرات؛ حيث تم تسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية والأطقم الطبية بالتنسيق مع المستشفى الميداني المصري في بيروت، والذي يعمل منذ عام 2006 على تقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين. كما تقوم السفارة المصرية في بيروت بتنفيذ زيارات ميدانية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية للتعرف على احتياجات الجانب اللبناني في هذا الخصوص.