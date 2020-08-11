بني ملال.. السلطات تمنع المقاهي من نقل مباريات كرة القدم بسبب كورونا

قررت السلطات المحلية ببني ملال، منع التجمعات داخل المقاهي لمتابعة مباريات كرة القدم، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال باشا مدينة بني ملال، في إعلان لأرباب المقاهي، إنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، فإنه يمنع كليات التجمعات داخل المقاهي لمتابعة مباريات كرة القدم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإخلال بهذا الإجراء سيعرض المخالفين من أصحاب المقاهي للمتبعات القانونية الجاري بها العمل واغلاق لكل المقاهي التي لا تحترم التدابير و الاجراءات الاحترازية الموصى بها .
وشهدت بني ملال تسجيل حصيلة قياسية بجهة بني ملال خنيفرة بعدما أكدت التحاليل المخبرية تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع بذلك الحصيلة بالجهة 547 حالة مؤكدة .
وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 164 حالة، وبالجهة الى 269 حالة مؤكدة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 264 حالة .
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