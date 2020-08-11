طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة مع زخات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة وكثيفة على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع تكون كتل ضبابية محلية وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ تمركز سحب رعدية مصحوبة بزخات مطرية محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس، ومنطقة السايس، والواجهة المتوسطية، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع سماء أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية مما سيهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق.

وستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع طقس حار بالجنوب-الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، ما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و44 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وواد ملوية، وداخل منطقة سوس، وسهول تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، والسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب البلاد، وما بين 32 و36 درجة بالسهول الداخليةن والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماسن وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة بالساحل المتوسطين وسواحل وسهول المحيط الأطلسي ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.