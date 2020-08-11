القدس: مصرع عامل سقط من علو في ورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بشارع (حزون إيش) في مدينة القدس.
وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب في المكان، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته متأثرًا بإصابته البالغة.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
وبهذا، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 29 عاملا.
ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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