الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا لـ619 و1,641 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليومن الثلاثاء، بأن سُجل يوم أمس 1,641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثرا إجراء 22,833 فحصا.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإنه أصيب بالفيروس منذ بداية الجائحة 85,354 شخصا، وتماثل 60,019 منهم للشفاء، بينما يرقد في المستشفيات حاليا 381 مريضا في حالة خطيرة، بينهم 110 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي، ما يعني حدوث انخفاض في عدد هؤلاء المرضى. وبلغ عدد الإصابات المؤكدة النشطة حاليا هو 24,714.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على تمديد استخدام وسائل جهاز الأمن العام (الشاباك)، المعروفة باسم "الأداة"، في رصد تحركات مرضى كورونا لثلاثة أسابيع.

وينبغي الحصول على مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على استخدام "الأداة". وكان رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، قال أمس، إنه إذا لم يتم تقصير مدة الحجر الصحي بيومين، فإنه لن يصادق على استمرار استخدام "الأداة".

وأفادت الإذاعة الهامة الإسرائيلية "كان"، أمس، بأن 50 ألف مواطن على الأقل أدخِلوا إلى حجر صحي في أعقاب تشخيص خاطئ لـ"الأداة". وكان بإمكان هؤلاء المواطنين الخروج من حجر صحي فقط بعد التوجه إلى مركز وزارة الصحة. وتبين أن 57% من التوجهات أنها صحيحة.