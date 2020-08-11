السجن 13 عاما لمغتصب ابنة زوجته بالشمال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 13 عاما على أحد سكان منطقة شمالي البلاد، وعمره 47 عاما، بعد إدانته باغتصاب ابنة زوجته خلال 7 أعوام.

كما فرضت المحكمة على المغتصب دفع تعويضات قدرها 100 ألف شيكل لابنة زوجته، والتي تعاني من مرض التوحد (أو الذاتوية - Autism).

يذكر أن التوحد أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتويّ".

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