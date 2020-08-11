دولة الإمارات تؤكد تضامنها ودعمها للشعب اللبناني

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اللبناني في جلسة الإحاطة الافتراضية حول الوضع الإنساني في لبنان، عقب الانفجار المأساوي الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.



واستهلت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة كلمتها بالقول: "قلوبنا مع الشعب اللبناني، حيث كان صموده أسطوريا، ومن الواضح أننا في مرحلة أصبح فيها الدعم الدولي ضرورياً".

وأشارت إلى تعاون وشراكة دولة الإمارات مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى لبنان، حيث انضمت الدولة عقب وقوع الانفجار مباشرة إلى كل من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإرسال 30 طناً من الأدوات الجراحية وعلاج الصدمات والإمدادات الطبية الأخرى إلى لبنان من دبي والتي تضم أحد أكبر مراكز الإمدادات والخدمات اللوجستية التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت الحفيتي إلى أن دولة الإمارات أرسلت رحلتين إضافيتين تحملان 51 طناً، كما تستعد لإرسال المزيد من المساعدات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

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وأعربت عن تقديرها لالتزام موظفي الأمم المتحدة ولجهودهم في الاستجابة الميدانية وحشد المساعدات بما في ذلك عملهم الدؤوب في عقد مؤتمر استضافته العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي عبر الاتصال المرئي للمانحين من أجل دعم لبنان.

وأضافت: "ستستمر الإمارات في الشراكة والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ونحن في الدولة نقف مع شعب لبنان في تعافيه من هذه المأساة".

الجدير بالذكر أن الإحاطة تمت عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تم خلالها تقديم معلومات مستجدة عن الوضع الإنساني في لبنان والنهج الذي تتبعه الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية الأخرى في الاستجابة للأزمة الطبية والغذائية والاقتصادية الناجمة عن الانفجار.

حضر الإحاطة وزراء خارجية كل من مصر والأردن والجزائر والعراق.