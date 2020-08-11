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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين يتطوع لتجربة لقاح كورونا الروسي على نفسه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مبدياً استعداده للمشاركة في تجربته، فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلاً إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.
وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.
والفلبين من الدول التي تُسجَّل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.
وقال دوتيرتي، في كلمة بثها التلفزيون الليلة الماضية: "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأنني أثق كثيراً بدراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقاً".
وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.
ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون أول من يخضع للتجربة.
وقال مكتبه، اليوم، إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.
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