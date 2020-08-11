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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق مركزاً للأبحاث الطبية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي سيركز على أبحاث الأمراض السارية في الإمارات، مؤكداً أهمية الأبحاث الطبية لاستدامة مسيرة التنمية.
وقال اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، بقيمة إجمالية 300 مليون درهم، سيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة، إضافة إلى الأبحاث حول كوفيد ١٩، نحن بحاجة إلى مراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".
وأوضح أن "الأبحاث الطبية جزء من منظومة الأمن الصحي في مجتمعنا، وضمانة لاستدامة التنمية في بلادنا، وإحياء واستئناف لمسيرة تميز علمي عربي عبر تاريخنا العربي".
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