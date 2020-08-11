شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: روسيا قامت بتطوير أول لقاح لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن الرئيس الروسي بوتين أكد أن روسيا قامت بتطوير أول لقاح لفيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة الروسية قد اعلنت أن لقاح فيروس كورونا الذي عمل على تطويره معهد "غماليا"، ومقره موسكو، سيتم تسجيله خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي".

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