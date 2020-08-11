شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد «كورونا» في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. Advertisements وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”، مضيفاً أن هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات، -وفقاً لـ”روسيا اليوم”-. وكانت روسيا قد أعلنت الانتهاء من التجارب على أول لقاح معتمد ضد فيروس كورونا، والموافقة عليه، وأوضحت أنه سيتم تسجيل اللقاح، الأربعاء.

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