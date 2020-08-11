شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود تدريجيًا بمطار فرانكفورت بعد تراجع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة "فرابورت" القائمة على تشغيل مطار فرانكفورت في غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء أن أعداد المسافرين عبر المطار بدأت في التزايد ببطء منذ مطلع شهر أغسطس الجاري بعد الهبوط الشديد الذي شهدته بسبب أزمة وباء كورونا منذ مارس الماضي.

وأوضحت الشركة اليوم أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي، الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، حوالي 353 ألفا و400 مسافر.

ويزيد هذا الرقم على ما تم تسجيله في الأسبوع السابق على ذلك، بنحو 9600 مسافر، إلا أنه يقل عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5ر77 بالمئة.

وأضافت الشركة أن حركة الملاحة الجوية انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 3ر61 بالمئة، ووصلت إلى 4023 رحلة إقلاع وهبوط مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.