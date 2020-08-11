شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : فيروس كورونا موجود في عبوات مأكولات بحرية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة .
وتم حفظ معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد ولم تدخل السوق مطلقا، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقا للمنشور .
وتم وضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.
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