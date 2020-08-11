شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. تايلاند تسجل "صفر" إصابات أو وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الحكومة التايلاندية ،اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابات (سواء محلية أو وافدة) أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي. وأفاد مركز إدارة حالات فيروس كورونا ، حسب ما أوردته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، بأن إجمالي الحالات بلغ 3351 حالة، ولا يزال هناك 130 حالة يتلقون العلاج في المستشفى. ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وظل عدد الوفيات ثابتا عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي

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