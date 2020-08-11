شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. روسيا تسجيل أول لقاح ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وقال خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، إلا أنه يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأكد بوتين على أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين.