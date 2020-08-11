شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. روسيا تسجيل أول لقاح ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد بوتين على أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين.
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