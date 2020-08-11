شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم، لتنطلق عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التصويت في 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تحت إشراف قضائي كامل .

ويتابع انتخابات مجلس الشيوخ المصري 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين، 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، ليختار الناخبون من بينهم ثلثي أعضاء المجلس بواقع 200 عضو، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين، ليكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس بواقع 300 عضو .