شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين يتطوع لتجربة اللقاح الروسي على نفسه والان نبدء بالتفاصيل
وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.
والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأنني أثق كثيرا في دراساتكم لمكافحة كوفيد وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا".
ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلا "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".
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