شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. إغلاق قرية للمتقاعدين خشية تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" وخدمة "نيوزهاب" الإخبارية بأن قرية "فليدج بالمز" في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث أيلاند، أبلغت الأسر عن طريق الرسائل بأن ثمانية من سكانها يعانون من تلك الأعراض.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث جون أميسبيري: "إنه إجراء طبيعي أن يتم إخطار المجلس الصحي في المنطقة والصحة العامة، إذا ظهرت علامات مرض تنفسي أو أي مرض حقا، على أكثر من ثلاثة من السكان".
وأضاف: "ليس هناك شيء يرجح أي شيء آخر غير الأنفلونزا العادية".
وذكرت خدمة نيوزهاب أنه تم إرسال مسحات لمسؤولي الصحة لاختبارها للتأكد من أنها ليست "كوفيد 19".
كانت وزارة الصحة قد أعلنت الثلاثاء أن نيوزيلندا سجلت 102 يوم بدون حالات معروفة لانتقال عدوى كوفيد 19 في المجتمع.
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