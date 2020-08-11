ارتفعت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أميركي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.
وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولار للبرميل.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في تموز، مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يرتفع بفضل آمال في تحفيز أميركي وانتعاش الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.