اجتماع مرتقب يحسم الجدل حول إقامة ودية عمان والعراق

2020-08-11 | 11:20
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يعقد الاتحاد العماني لكرة القدم، يوم الاحد المقبل، اجتماعاً لبحث نشاطات الاتحاد في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
ومن المقرر ان يتواجه المنتخبان في مسقط في الثالث من شهر أيلول المقبل.
وذكر الاتحاد العماني في بيان ان "مجلس إدارة الاتحاد العماني الكرة القدم، يعقد يوم الأحد 16 أغسطس الجاري عند الساعة العاشرة صباحا في مبنى الاتحاد اجتماعأ برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء".
وأضاف ان "الاجتماع يأتي لمناقشة وضع المسابقات المحلية فى ظل جائحة كورونا ( كوفيد۱۹)".
وطفى خيار الغاء المباراة على السطح بسبب الوضع الراهن من خلال اخذ الاحترازات بسبب تفشي جائحة كورونا وايضا لعدم اتضاح الرؤيا حتى الان بشأن عودة النشاط الرياضي المعلق في عمان.
وبالاضافة الى ذلك، فإن تعليق السفر من والى البلاد، يثير العديد من التساؤلات غير ان كل شيئ متروك للجنة العليا المسؤولة عن قرار العودة بالاضافة الى تطبيق البروتوكول الصحي.
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